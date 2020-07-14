Вибори мера Києва: Добкін сплагіатив ідею пісні для ролика у Кличка, їх обох потролили користувачі

Одна з рядків культової пісні в ролику перероблено: «Як тебе не любили, Києве мій»

Добкін збирається балотуватися на пост мера Києва зібрався балотуватися на посаду мера Києва і вже випустив проморолик.

На відео, опублікованому в своєму Telegram-каналі, Добкін постав в образі байкера. Голений налисо, чомусь у футболці з написом «Індія», він на мотоциклі під’їхав до монументу засновникам Києва.

У ролику використана культова пісня «Як тебе не любити, Києве мій». Але одна з рядків перероблено: «Як тебе не любили, Києве мій».