«Ми не бюро хотілок»: Кулеба відреагував на нові вимоги РФ по Донбасу

В Україні не розглядають варіант внесення змін до Конституції, щоб закріпити правовий статус Донбасу на вимогу РФ

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню «Сьогодні».

Так, Кулеба зазначив, що Україна як незалежна країна приймає виключно ті закони, які вважає за необхідне. Якщо ж Росію не влаштовує українське законодавство, то, за словами Кулеби, «це проблема Росії».

«Жодна країна не буде нам вказувати, яким повинен бути закон. У нас не бюро задоволення «хотілок» інших країн», — заявив глава МЗС.

Він зазначив, що вже протягом кількох років українська влада реалізує реформу децентралізації, в рамках якої приймаються потрібні країні закони, а також вносяться певні зміни в Конституцію. Виключно в рамках цього процесу, за словами Кулеби, можна розглядати повноваження тимчасово окупованих територій Донбасу.

Втім, за його словами, згадка терористичних республік у Конституції було б не прийнятно для України, про що повідомлялося міжнародним партнерам.

Також міністр підкреслив, що Росія повинна зосередитися на виконанні Мінських угод і припинити вогонь на Донбасі.

«А ставити Мінські угоди з ніг на голову і починати вимагати якісь політичні реформи в Україні, трансформації перш, ніж виконувати всі інші пункти, це в буквальному сенсі перекладання відповідальності «з хворої голови на здорову», — заявив Кулеба.