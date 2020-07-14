Мої знайомі хворіють і вмирають від COVID-19. Розкажіть мені, що його не існує!

Батьки мого помічника захворіли коронавірусом. Обидва. Радує, що це не важка форма. Близько 30% співробітників в їх компанії так само хворіють. Це Львів.

Моя близька приятелька позавчора захворіла коронавірусом. Вона і її сім’я пішли на самоізоляцію. Це Чернівці. Вірніше біля них.

Мій старий приятель уже три доби, як виповз з-під апарату ШВЛ. За 10 днів у нього мінус 7 кілограм і вся родина на нервах. Це Київ.

На початку травня цього року мама мого друга в Нью-Йорку перехворіла коронавірусом – і перемогла.

А в кінці травня у мого приятеля в Іспанії від коронавіруса померли син і дружина. А він вижив.

Тепер розкажіть мені, що ніякого COVID-19 не існує, і на нього можна не звертати уваги.

Що я хочу сказати? Що багато хто не може оцінити загрозу, поки не зіткнуться з нею і думають, що болячка пройде повз. Може пройти. А може зачепити. Тому не варто нехтувати заходами безпеки.

Бережіть себе, дотримуйтесь дистанцію, мийте руки, користуйтеся антисептиками для рук і носіть маску в громадських місцях. Останнє ви робите не стільки для себе, скільки для інших. Якщо ви десь підхопили коронавірус, то носіння вами маски може мінімізувати можливість зараження інших людей. Подбайте не тільки про себе.

І не сприймайте COVID-19, як пугалку. Все серйозно. Особливо для тих, хто не зможе перемогти вірус. А вакцини немає.