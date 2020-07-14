США виділять Україні ще 1,8 мільйона доларів на боротьбу з пандемією

Сполучені Штати Америки збільшили фінансову допомогу Україні для боротьби з полсдествиями пандемії коронавіруса на 1,8 мільйона доларів. Про це повідомила прес-служба посольства США у вівторок, 14 липня.

«Ця нова порція фінансування майже на 1,8 мільйона доларів направлена на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції (МОМ) на сході України, допомога внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям населення, ураженим конфліктом», — йдеться в повідомленні.

Планується, що за допомогою даних засобів МОМ облаштує місця для проходження ізоляції і центри лікування, а також поліпшить програми охорони здоров’я та гігієни.

Відзначимо, що таким чином США збільшить допомогу Україні на боротьбу з наслідками пандемії з 15,5 до майже 17,3 мільйона доларів.