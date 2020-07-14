Смертельне ДТП у Києві: у МВС показали фото жертв і єдиного вцілілого дитини

У МВС показали фото чотирьох загиблих у страшному ДТП в Києві, а також вижив хлопчика.

Знімок на сторінці в Facebook опублікував спікер Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко. Святослав Цурканов 2006 року народження, за життя якого борються лікарі, – крайній праворуч.

Постраждала в аварії сім’я. Facebook / Артем Шевченко

«З родини Цуркановых живим залишився один старший син», – написав Шевченко. Він також зазначив, що із-за дірок законодавства в Україні не карають тисячі п’яних водіїв.

Додамо, у ДТП загинуло подружжя Олексій і Надія (дата народження останньої – 29.12.79), їх син Володимир (09.07.10) і дочка Влада (08.11.16).

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Антон Желепа, імовірний винуватець ДТП. Facebook / Артем Шевченко