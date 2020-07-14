В Україні збільшать штрафи за порушення ПДР: Що передбачає новий закон

Народні депутати підтримали законопроєкт №2695, який має на меті збільшення відповідальності, зокрема підвищення штрафів за ті порушення правил дорожнього руху, які спричиняють смерть людей

За документ, який змінює Кодекс про адміністративні правопорушення, у першому читанні та за основу проголосували 282 нардепи, передає Depo.ua.

Що пропонується законопроєктом №2695

Якщо народні депутати ухвалять закон у другому читанні, то в Україні з 51 грн до 510 грн буде збільшення штрафів за порушення користування ременями безпеки або мотошоломами.

За керування транспортним засобом, який є не зареєстрованим або не перереєстрованим належним чином, буде збільшено штраф зі 170 до 510 грн. Така ж сума стягуватиметься із порушників при неправильній експлуатації номерного знаку.

Повторне порушення протягом року карається штрафом, який пропонується збільшити з 255 до 680 грн, або громадськими роботами на строк від 30 до 40 годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Окрім цього, передбачається збільшення штрафів за:

перевищення швидкості руху на понад 50 км/год – з 510 до 3 400 грн ;

– з до ; порушення правил проїзду, зупинок, обгону, зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції – з 425 до 510 грн ;

до ; порушення правил розташування транспортного засобу на проїзній частині – з 425 до 510 грн ;

до ; відволікання на засоби зв’язку (телефони) за кермом – з 425 до 510 грн ;

до ; ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам та аварійно-рятувальним службам – з 510 до 680 грн.

Якщо водії порушуватимуть вимоги дорожніх знаків та розмітки, правила перевезення вантажів з них стягуватиметься 255 грн.

У разі ненадання пішоходам переваги у русі на нерегульованих переходах також потрібно буде сплатити 255 грн штрафу. Таке ж покарання стосуватиметься і любителів заїжджати на тротуари і пішохідні доріжки.

Для тих, хто зупиняється або стоїть на місцях для водіїв з інвалідністю, штрафи підвищуються з 1020 до 1700 грн; за зупинку або стоянку на місцях електрокарів – від 340 до 510 грн.

При передачі керування транспортного засобу особі, яка не має права ним керувати, потрібно буде сплатити не 510 грн, як було раніше, а 3400 грн. У разі, якщо особа керує транспортним засобом, хоча була позбавлена такого штрафу, потрібно буде сплатити 20 400 грн з позбавленням права керувати таким засобом на строк від 3 до 5 років та з оплатним вилученням такого засобу чи без такого.

Як зростуть штрафи за залишення місця ДТП та порушення правил ПДР, що спричинили пошкодження

Якщо людина залишила місце ДТП, їй доведеться сплатити не 255 грн, а 3400 грн. Також її можуть позбавити позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

За порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, вантажу, автомобільних доріг, вулиць чи іншого майна збільшується сума стягнення з 340 грн до 1190 грн або позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до 1 року.

Підвищення штрафів за керування транспортними засобами/суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, або під впливом лікарських препаратів