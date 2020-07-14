«Окопалися і втрат не зазнали»: бойовики обурені просуванням ЗСУ на Луганщині

У соціальних мережах члени незаконних збройних формувань «ЛДНР» обурені просування українських військових у Луганській області.
За словами членів НВФ, ВСУ, нібито захопили 3 км і «на сифонке» (селище Донецьке» і вже встигли там закріпиться:
«Укропы окопалися. наказ на вибивання запізнився доби десь на троє. Наші вирішили вибити, але було пізно. Кріп окопався і втрат не зазнав. В цілому, вони відрубали більше 3 км. Я в курсі цього ще тиждень тому. Якщо чесно, все дістало».
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