Заступник голови Морської пошуково-рятувальної служби попросив матеріальну допомогу, заробивши 900 тисяч гривень

Незважаючи на більш ніж пристойну щомісячну зарплату, заступник директора КП «МПСС» Сергій Дубін не посоромився звернутися за матеріальною допомогою. Про це стало відомо з щорічної декларації чиновника.

Згідно декларації, працює в родині Сергій Дубін один і заробив за рік офіційно 914,4 тис. гривень, що приблизно дорівнює щомісячної зарплати в 75,2 тис. гривень. Тим не менш, Дубін не полінувався і звернувся ще і за матеріальною допомогою, отримавши таким чином 15 тис. гривень.

При цьому, заощадження у сім’ї є — за підсумками 2019-го Дубін задекларував тисячу доларів та тисячу євро готівкою.

У сім’ї дві одеські квартири загальною площею 102,2 кв. м — одна перебуває у спільній власності Сергія Дубина і його сестри Олени, друга оформлена тільки на Дубина. Що стосується транспорту, то офіційно Сергій Дубін їздить з 2012 року на Toyota Corolla (2002), більше транспорту у родини немає.