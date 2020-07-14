У Львові відновлять роботу готелі та дитсадки: названі дати

У п’ятницю, 17 липня, у Львові відновлюють роботу всіх дитячих садків.

Як повідомляє «Zaxid.net», таке рішення ухвалила міська комісія ТЕБ і НС — її засідання пройшло у вівторок, 14 липня.

Дитсадки зможуть працювати при дотриманні правил карантину, в тому числі проведення температурного скринінгу працівників, відсутності багаторазових рушників, килимів, а також при постійній дезінфекції поверхонь.

З середи, 15 липня, у Львові відновлять роботу инклюзивно-ресурсні центри, готелі та хостели.

Але під забороною залишається робота театрів і кінотеатрів, також не допускаються заходи за участю більше 10 осіб.

Дитячі садочки Львова були закриті з 12 березня. Тепер вони будуть працювати до кінця літа.