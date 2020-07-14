Розстрілювали з трьох сторін: Подробиці підлою засідки бойовиків, в якій загинув медик ЗСУ

Евакуаційну групу ВСУ, яка намагається евакуювати тіло загиблого командира взводу, окупанти розстрілювали з трьох сторін. Про це розповів командир 35-ї окремої бригади морської піхоти Микола Палас.

За його словами, за наказом командира батальйону група проводила розвідку місцевості, з’ясовуючи можливість підходу до українських позиціях ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Командир взводу потрапив на мінне поле, підірвався і загинув на місці.

Палас розповів, що Командувач ООС наказав запросити «режим тиші». Це було зроблено за посередництва СММ ОБСЄ. Терористи погодилися. Зобов’язалися не стріляти з 14.00 до 18.00.

Бійці створили спеціальну групу для того, щоб забрати мертвого побратима, складалася з двох представників СЦКК, групи розмінування, і групи супроводу. Одягнули білі каски та жилети. Взяли з собою військового медика.

За словами військового, за 15 метрів до загиблого, групу чекала «підла засідка».

Першим у групі йшов сержант розвідвзводу. Він прийняв вогонь на себе, його поранили. Група була змушена відійти назад і перегрупуватися. Сержант повз назустріч групі. Розвідник і медик зробили спробу допомогти йому. Загарбники не припиняли стрілянину. Стрілянина велася з трьох сторін. В результаті медика вбили, розвідника контузило. Офіцера змогла евакуювати інженерно-саперна група.

Палас наполягає, що всі заяви терористів про дотримання ними тиші – брехня.