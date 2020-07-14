Вносить розкол і створює напругу: «Слуги народу» виступили проти мовного законопроекту Бужанського

Деякі народні депутати від фракції «Слуга народу» заявили, що не підтримують мовний законопроект Максима Бужанського. Відповідну заяву нардепи поширили в Facebook.

У заяві, зокрема, говориться, що законопроект № 2362 суперечить переконанням нардепів і «вносить розкол у суспільство, створює напругу, ускладнює в перспективі вирішення загальнодержавних завдань суспільного розвитку».

«Враховуючи зазначене, з усією повагою до думки кожного народного депутата і його права вносити законодавчі ініціативи, заявляємо, що не підтримуємо законопроект № 2362, і не будемо голосувати за нього», — йдеться в заяві.

Також нардепи зазначають, що зроблять все від них залежне, щоб забезпечити кожному громадянину право вибирати мову особистого спілкування, включаючи російську».

«Тому заявляємо, що законопроект №2362 суперечить нашим переконанням, і вносить розкол у суспільство, створює напругу, ускладнює в перспективі вирішення загальнодержавних завдань суспільного розвитку», — йдеться в заяві.





Вчора спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що мовний законопроект Рада розгляне 16 липня.

31 жовтня 2019 року нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський зареєстрував у парламенті законопроект №2362.

Він передбачає внесення змін в закони про мову та освіту, зокрема переносить з 2020 року на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

На думку Бужанського, перехід російськомовних шкіл на державну мову — це «чисто дискримінаційна норма».

Проти законопроекту Бужанського виступило Міністерство освіти і науки, а також бюджетний комітет Ради і освітнє співтовариство.

17 червня Комітет Ради відхилив мовний законопроект.