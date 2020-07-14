Безсмертний: Загострення на Донбасі — це відповідь РФ на заклики України до перегляду «мінська»

Загострення на Донбасі і засідка бойовиків на українських військових під час евакуації тіла бійця є відповіддю Росії на заклики України до перегляду Мінських угод. Таку думку в інтерв’ю Радіо НВ висловив екс-представник України у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний.

«Це відбулося в момент, коли в Україні прозвучали дві тези: перший — переглянути Мінські домовленості; і друге повідомлення, зверніть увагу, що незабаром відбудеться обмін військовополоненими. Це вершина айсберга», — сказав він.

За словами Безсмертного, історія відносин Києва і Москви вже неодноразово показує, що як тільки Україна намагається домовлятися, Росія «дякує» таким способом.

«Це (загострення — ред.) справа не випадкове, а продумане. Вістрям напруги стало інтерв’ю, яке, з одного боку, дав віце-прем’єр Резніков, а з іншого боку — заступник глави Адміністрації президента Путіна Козак. …. Вони фактично говорили про те, що настав кінець тим сподіванням, що «треба припинити стріляти, і ситуація зміниться». Ці два інтерв’ю по суті є крайнім загостренням на нинішньому етапі переговорного процесу…. Насправді Росія, як від самого початку, так і до сьогоднішнього дня, взяла курс на загострення ситуації, і їй не важливо, хто з української сторони веде переговори….», — додав дипломат.