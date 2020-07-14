ПФУ затвердив новий показник зарплати для обчислення пенсій

Пенсійний фонд України (ПФУ) затвердив показник середньої заробітної плати за травень 2020 року.
Слід зазначити, що даний показник, відповідно до закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», враховується для розрахунку пенсії.
Так, середня зарплата в травні склала 9 546,32 гривень.
Таким чином, показник середньої зарплати зріс на 220,39 гривень порівняно з квітнем 2020 року (9 325,93 гривень).
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