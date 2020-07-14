Парубій про «мовний» законопроект Бужанського: Закликаю всі українські сили не допустити русифікації освіти

Екс-спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликає всі українські сили парламенту об’єднатися і не допустити розгляду «мовного» закону нардепа «Слуги народу» Максима Бужанського.

Про це повідомляє Цензор.НЕМАЄ з посиланням на прес-службу «Європейської Солідарності».

«Замість того, щоб засудити російську агресію, замість того, щоб боротися проти окупанта — ви тут, у серці України, боретеся проти української мови. Сьогодні вранці ми прощалися з Тарасом Матвіївим. А вісім років тому Тарас Матвіїв провів всі ночі на мовному Майдані біля Українського дому. Тоді ми захищали мову від закону Колесніченка — Ківалова. Тому і для Тараса Матвіїва, і для будь-якого патріота боротьба за українську мову та війна проти Росії на передовій — це та ж війна. Тому що війна проти України і Росії і політичні переслідування, які робить нинішня влада — це та ж частина гібридної атаки Росії проти України», — зазначив Парубій.

Від імені «Європейської Солідарності» Парубій звернувся до всіх українських сил у парламенті із закликом об’єднатися і не дозволити винесення і розгляд законопроекту 2362 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з вивчення державної мови в навчальних закладах».

«Я хочу звернутися до всіх українців — 16 липня о 9 ранку прийти сюди під стіни ВР, щоб спільно захистити українську мову. І хочу звернутися також до «слуг народу», до монобильшинству. Напевно, багато з вас були на мовному Майдані 8 років тому або тримали кулаки за тих, хто ночував біля Українського дому. Сьогодні від нас залежить, і від кожного з вас залежить, чи буде це питання винесено чи ні. Він отримав негативний висновок комітету, Міністерство освіти проти, Міністерство фінансів проти. Переконайте своє керівництво не виносити його на розгляд. А ініціаторам цього законопроекту я хочу сказати: не чіпайте мову! Якщо посієте московський вітер — пожнете українську бурю. Слава Україні!» — підсумував екс-спікер.

Як повідомлялося, 17 червня Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді відхилити доопрацьовану редакцію законопроекту №2362 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з вивчення державної мови в навчальних закладах».

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення щодо законопроекту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання. Автором законопроекту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії «Слуга народу»). Цей документ був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 р. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту і переносить з 2020 р. на 2023 р. перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроекту у свій час виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітнє співтовариство.