Курять коноплю та п’ятому ють пиво: журналісти дізналися, як працюють столичні сантехніки ЖЕКу

Журналіст програми “Таємний агент” на “Новому каналі” влаштувався в столичний ЖЕК, щоб перевірити якість труб, натомість виявивши сантехніків, що мають холодильник з пивом та вирощують коноплю.

Журналіст Олександр Адамлюк влаштувався на практику сантехніком у столичну керуючу компанію (ЖЕК).

Хлопець хотів дізнатися, в якому стані перебувають труби, по яких тече питна вода до осель киян.

“Мене без проблем взяли сантехніком-практикантом, – розповідає Олександр.

– Адже головна інженерка ЖЕКу зізналася, що у них катастрофічно не вистарчає спеціалістів. Дивно, бо місцеві сантехніки отримують зарплатню близько 10 тисяч гривень. Більше того, ще стільки ж можна отримувати на “чайових” та приватність замовленнях”. Агент розказав, що він познайомився з сантехніком Дімою та зварником Беная.

“Здивувало, що ми відразу пішли не лагодити труби, а на обід у підсобку, – каже хлопець. – Дивно, адже стурбовані мешканці у цей час телефонували сантехніку Дімі та скаржилися на відсутність води.

Схоже, що тут працює схема – робота зачекає, а обід за розкладом”. Більше того, на дзвінки киян Дмитро відповідав, що він дуже зайнятий на іншому об’єкті. “Від такий сюрреалізм на максималках, – каже Олександр. –

Найбільше мене здивував інший факт. Хлопці відкрили холодильник, а там усі полиці забиті пивом. Мої колеги почали його вживати під час робочого дня. Такого навіть у комедійних серіалах не показують! А ще вони дивилися ролики в інтернеті, обговорювали місцевих жителів, жартували та матюкалися”. Ситуацію довершила незаконна рослина на підвіконні працівників ЖЕКу.

“Як мені сказавши Ваня – це Канабіс, – розповідає агент. – Іншими словами – психотропна коноплі. За словами працівників, для “особистого використання”. Після усього побаченого та почутого ми нарешті пішли на виклик”.