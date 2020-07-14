Опублікована таблиця областей України, які готові до скасування карантину

Моз опублікував таблицю готовності областей до пом’якшення карантину. Станом на 14 липня до ослаблення обмежень не готові шість регіонів.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я в Facebook.

Зазначимо, раніше уряд встановив чотири умови для пом’якшення карантину в регіонах:

Завантаженість лікарень, призначених для людей з Covid-19. Не повинно бути зайнято понад 50% місць.

Охоплення щоденного тестування повинен становити мінімум 12 на 100 тисяч населення.

Відсоток виявлення, тобто, число виявлених позитивних тестів на коронавірус щодо попередніх результатів повинен бути не вище 11%.

Динаміка — рівень зростання захворюваності. Показник повинен становити не більше 10%.

На сьогодні до подальшого ослаблення карантину не готові: Волинська та Рівненська області через відсотка виявлення хворих коронавірусом; Донецька і Чернівецька через тестування рівня населення; Закарпатська через виявлення та завантаженість ліжок; Вінницька і Одеська із-за динаміки захворюваності.

Нагадаємо, група вчених з Національної лабораторії інфекційних захворювань Бостонського університету з’ясувала, як знищити новий тип коронавіруса Covid-19 за 25 секунд. За їх даними, це можна зробити за допомогою ультрафіолетового світла, який використовується в якості дезинфікуючого засобу проти вірусів і бактерій вже більше 40 років.