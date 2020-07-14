Вперше в історії продаж золота в Росії на мільярд перевищила доходи від продажу за кордон газу

У квітні і травні поточного року доходи російських компаній від експорту золота вперше перевищила виручку від продажу газу.

Про це повідомляє з посиланням на дані Федеральної митної служби і Центробанку.

За два весняні місяці компанії з РФ продали за кордон 65,4 тонни золота на суму 3,55 мільярда доларів. А поставки блакитного палива за квітень і травень період принесли «Газпрому», який є монополістом у галузі експорту трубопровідного газу, 2,4 мільярда доларів. За даними Центробанку, це мінімальне значення за квартал з 2002 року.

За словами експертів, така ситуація в історії сучасної Росії склалася вперше: як мінімум з 1994 року експорт газу традиційно приносив більше виручки, ніж продажі золота.