Як топ-чиновник митниці Сергій Тупальский годувався з рук контрабандиста Альперіна

З митних схемами Альперіна можна створити цілий путівник, альманах, написати енциклопедію або розписати окремий розділ в КПК, але найголовніше, через ці схеми можна побачити зріз багатьох подій в країні.

Наприклад, поява Альперіна в 2016-2017 році зі своїми контейнерами та схемами в Києві – результат заходу в Одесу грузинської команди Саакашвілі і призначення на Одеську митницю Юлії Марушевський.

В той момент політична воля, на дуже короткий термін побила контрабандний клас і термін що контрабанду в країні таки можна зупинити реалізувався на окремо взятій території Одеської митниці.

Але Україна — країна, що складається із сполучених корупційних судин тому боротьба зі схемами в Одесі, просто перетисла гравців ринку в іншу посудину.

Альперін, наприклад, видавився в Київ. І скажу вам по великому секрету, для багатьох інших митниць було б за щастя щоб Альперін поїхав до них. Адже його обслуговування схем – це можливість отримати солідну надбавку до мізерного платні.

Але не пощастило їм, пощастило Тупальскому у якого з появою Альприна в Києві неймовірним чином від к-ва нулів стали розбухати рядка декларації. Але декларація – окрема тема.

Сьогодні про одну з найбільш зухвалих схем Альперіна на Київській митниці, до якої традиційно не причетний ні Сергій Тупальский, ні його співробітники. Законодавство ж настільки діряве і недосконале, що дозволяє не бачити, як на шляху з Одеси вивантажували підлогу фури взуття.

Мова йде про компанії «Софія Пром Тех» яка всього лише за місяць, з серпня по вересень 2016 року змогла провернути схему оформлення на Київській міській митниці 49 контейнерів з взуттям.

Фішка схеми в тому, що на митниці оформлено не весь контейнер, а лише половина, ніж власне у два рази і зменшувалися платежі в бюджет.

Збиток державі становить не менше 10-12 мільйонів гривень. За місяць. По одній фірмі.

Як це реалізовувалося? Дуже просто.

Крок перший.

В Одесу з Китаю прибуває контейнер із взуттям вагою 12 000 кг. в якому за документами знаходиться 12960 пар взуття.

Але оскільки в Одесі цей вантаж растормаживаться не буде, то декларант подає Одеській митниці попередню декларацію ЇЇ у якій вказані всі характеристики товару. А також подає митниці весь пакет документів підтверджує вантаж.

Коносамент, інвойс, пакувальний лист, експортну декларацію…. Загалом все, що годиться.

Документи як говоритися «рівні» і «чисті» і Одеська митниця, зареєструвавши все це в базі випускає фуру на оформлення на «Столичку» до Тупальскому.

Так, важливий момент. Одеська команда митниці, в особі Марушевський, прекрасно знала чий це вантаж, тому щоб запобігти маніпуляції з боку Альперіна по дорозі в Київ контейнер в Одесі досматривался і зважувався, а інформація про це вносилася в базу.

Ось комплект документів на один з таких контейнерів який подавався в Одесі.







Крок другий.

По дорозі з Одеси в Київ на якомусь складі контейнер розвантажувався приблизно на половину і на пост «Столичний» до Сергія Тупальскому замість 12 тонн приїжджало 6 тонн.

Крок третій.

Компанія «Софія Пром Тех» приїхавши в Київ подає митниці додаткову декларацію ДЕшку в якій вказує залишкові характеристики вантажу.

До даної декларації підкладається лист, яке більше схоже на писюльку, про те, що первинні дані інвойсу на 12 тонн та 12960 пар взуття помилкові.

Мовляв відправник переплутав документи. Насправді всього в 2 рази менше. Ось правильний інвойс, старий викиньте.







Крок четвертий.

Київська митниця приймає ці документи за чисту монету і оформляє половину вантажу.

У середньому з контейнера вантажу бюджет недоотримував близько 9 000 доларів.

При цьому якщо відкрити митний базу, то можна легко побачити, що в Одесі цей контейнер відкривали, зважували, перевіряли і там було 12 тонн, а не 6 тонн. Але цього ніхто не робить. Чому?

Про це я запитав у Купальського, але він говорити на тему цієї компанії розмовляти відмовився.

Підсумок.

Всього за один місяць роботи компанія «Софія Пром Тех» по цій схемі оформила в Києві 49 контейнерів завдавши збитків бюджету від 10-12 мільйонів гривень.

При цьому ні Сергія Купальського, ні його співробітників не бентежив той факт, що одна і та ж фірма, кожен день оформлює вантажі, системно подаючи документи про те, що вага і к-ть пар взуття не відповідають первісно заявленої.

Чи вірите ви в це? Я особисто ні.

Крім цього вже традиційно керівництво ГФС звернуло увагу на зазначену схем позначивши можливість «неправомірних дій посадових осіб Київської та Одеської митниці» доручивши СБ провести тематичну перевірку.

Ну а в кінці вересня 2016 за даним фактом було порушено кримінально справу яка дивним чином затихло…

Після цього, цілком природно, «Софія Пром Тех» роботу з цієї зухвалої схемою припинила, а Альперін став на цьому ж посту Купальського «Столичний» розгойдувати схему з оформленням тканин про яку ви всі чудово знаєте.

Чи винна в цьому кейсі Київська міська митниця і начальник поста «Столичний» Сергій Тупальский? Впевнений, що ні.

У нас недосконале законодавство. Пам’ятайте це.