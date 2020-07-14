У Київській області після бійки з міськими помер 17-річний хлопець

В селі Малютянка Київської області після бійки з мешканцями столиці загинув 17-річний хлопець. Смерть настала в результаті хвороби серця.

Про це у вівторок, 14 липня, інформує прес-служба поліції регіону.

Повідомляється, що жителі Києва влаштували бійку в селі з місцевим 17-річним хлопцем. Для цього вони заздалегідь заготовили бейсбольні біти. Після інциденту житель села помер в кареті швидкої допомоги.

«Тіло загиблого хлопця спрямовано на проведення експертизи для встановлення причин смерті. За висновком судово-медичної експертизи смерть настала внаслідок гострої ішемічної хвороби серця. Тілесні ушкодження, які потерпілий отримав під час бійки відносяться до категорії легких, які не могли призвести до смерті потерпілого», — запевнили правоохоронці.

Так, оскільки причиною смерті хлопця стала не бійка, поліція відкрила кримінальну справу проти учасників конфлікту за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини злочину. Вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам.