Племінниця Трампа зізналася, чия підтримка виявилася вирішальною для майбутнього президента США

Президент США Дональд Трамп не вірив, що виграє президентські вибори в 2016 році, проте його змогла переконати в цьому «мовчазна російська підтримка».

Про це у своїй книзі про главу американської держави написала його племінниця Мері Трамп, передає .

«Коли Дональд оголосив про висунення в президенти 16 червня 2015 року, я не сприйняла це всерйоз. Мені здавалося, що і сам Дональд не сприймав це серйозно. Для нього це була безкоштовна розкрутка його бренду. Він вже так робив раніше. Коли його рейтинг почав рости, і він міг отримати мовчазні запевнення від російського президента Володимира Путіна, що Росія зробить все, що тільки може, щоб перетягнути вибори на його бік, привабливість виграшу зросла», — пише автор.

У своєму творі Мері також стверджує, що старша сестра Трампа, Меріенн, не вірила, що він стане главою держави.



«Він клоун, і цього (обрання в президенти — Ред.) ніколи не станеться», — цитує слова Меріенн племінниця президента.

Вона поцікавилася у Меріенн, як взагалі люди могли повірити в те, що Трамп домігся своїх успіхів сам. «Ну, він п’ять разів збанкрутував», — була відповідь Меріенн Трамп, за словами якої у її молодшого брата «немає ніяких принципів».

Нагадаємо, що молодший брат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, Роберт, просив суд накласти заборону на видання чергової книги про главу держави, яку в цей раз написала його племінниця Мері Трамп. Твір родички американського лідера називається «Too Much and Never Enough: How My Family Created the world’s Most Dangerous Man» («Занадто багато і ніколи недостатньо: Як моя сім’я створила самого небезпечного людини у світі»). Суд не задовольнив прохання Роберта Трампа.