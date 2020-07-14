У День взяття Бастилії Макрон оголосив, що з серпня французи повинні носити маски в громадських місцях

У Франції, де ввели додаткову перевірку туристів з країн «червоної зони», має намір з 1 серпня зобов’язати всіх носити маски в громадських будівлях. Президент Емманюель Макрон заявив, що буде домагатися такої міри.

«Я хочу, щоб за найближчі тижні ми прийняли рішення про обов’язкове носіння масок у всіх громадських приміщеннях починаючи з 1 серпня», — сказав глава держави в інтерв’ю телеканалам ТФ-1 і «Франс-2».

Макрон додав, що жителі Франції досить дисципліновані у тому, що стосується носіння масок у транспорті, «проте в громадських місцях, що знаходяться не під відкритим небом, все не так гладко. Це означає, що потрібно організуватися».

Президент особливо наполягає на носіння масок у магазинах.

«Я рекомендую всім нашим співгромадянам, які слухають нас, як можна частіше носити маски, коли вони поза домом, і особливо коли вони знаходяться в закритих місцях», — закликав Макрон.

За його словами, його заклик звернений насамперед до молодих людей, багато з яких переносять захворювання без симптомів і несуть загрозу для інших, зокрема для літніх громадян.

Говорячи про можливу другу хвилю коронавіруса, Макрон заявив, що стурбований такою перспективою.

«Є ознаки того, що поширення знову прискорюється, що в деяких місцях проблема виникає», — пояснив президент. При цьому він запевнив, що країна буде готова в разі другої хвилі.

Відповідаючи на питання про можливість повторного введення режиму суворої ізоляції, президент пояснив, що ця жорстка міра розкрила нерівність у суспільстві, де люди перенесли період обмежень в різних умовах проживання.

«Я не хочу цього знову для країни. Ми все робимо для того, щоб уникнути нової хвилі і проявляти диференційований підхід, якщо вона трапиться. І я кажу це для всіх наших громадян: ми учасники боротьби проти вірусу. Чи буде друга хвиля, залежить від нас», — зазначив Макрон.