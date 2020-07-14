Нафта повернулася до зростання в ціні після публікації прогнозу ОПЕК

Нафта еталонних марок зросла в ціні в ході торгів у вівторок, 14 липня. Це може бути пов’язано з новим прогнозом ОПЕК, згідно з яким попит на цей ресурс в цьому впаде не так сильно, як очікувалося раніше.

Про це свідчать дані порталу Investing.

Так, вартість вересневих ф’ючерсів на нафту марки Brent в ході торгів на лондонській біржі ICE Futures до 19:29 за Києвом виросла до $42,92 — на $0,20 (0,47%).

Тим часом серпневі ф’ючерси на нафту WTI на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчали на $0,17 (0,42%) — до $40,27 за барель.

При цьому обидва контракту сьогодні втрачали в ціні більш 2%.

Примітно, що за даними щомісячного звіту ОПЕК, прогноз попиту на нафту в 2020 році підвищено на 100 тис. барелів на добу — до 90,7 млн б/с. Це означає падіння на 8,9 млн б/с в порівнянні з 2019 роком. За оцінками картелю, попит на нафту в 2021 році зросте до 97,7 млн б/с.

У свою чергу трейдери очікують на засідання міністерської комітету комітету з моніторингу ОПЕК+ (JMMC), яке заплановане на 15 липня.

Тим часом, країни ОПЕК+ з серпня готуються перейти до другого етапу угоди, в рамках якого буде частково відновлено видобуток нафти. Угода, укладена в квітні, припускає, що в серпні скорочення складуть 7,7 млн б/с.

У червні країни ОПЕК знизили видобуток нафти в порівнянні з травнем на 1,893 млн барелів на добу — до 22,27 млн б/с, а Венесуела, яка не бере участь в угоді, скоротила видобуток ще на 200 тис. б/с — до 356 тис. б/с. Країни, що беруть участь в угоді ОПЕК+ знизили видобуток на 1,7 млн б/с порівнянні з травнем — до 19,9 млн б/с. Щодо референтного рівня по угоді (видобуток в жовтні 2018 року) зниження склало 6,8 млн б/з, виконання склало 112%.

У доповіді наголошується, що Ірак значно поліпшив виконання угоди в червні — до 88% у порівнянні з 46% у травні, Нігерія — з 57% до 78%. За даними експертом, істотне порушення зобов’язань у перший місяць угоди мало не поставило під загрозу. Однак Саудівська Аравія наполягла на тому, щоб країни, які не виконали свої зобов’язання, компенсували їх в період з липня по вересень.

У той же час трейдерів продовжує турбувати зростання виявлених випадків зараження коронавірусом в світі. Так, через погіршення епідемічної ситуації, в понеділок губернатор штату Каліфорнія Гевін Ньюсом розпорядився призупинити у всіх округах роботу ресторанів, барів, музеїв та інших установ у закритих приміщеннях.

Карантин посилюється також на Філіппінах, у Гонконзі та Австралії. Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус заявив у понеділок, що «повернення до старої нормального життя в осяжному майбутньому не буде».