Вчені вважають, що за появи пилку рослин можна передбачити закінчення пандемії коронавіруса

Вчені з Нідерландів виявили залежність між поширенням вірусів, в тому числі нового коронавіруса, і наявності пилку в повітрі. Це може допомогти створення точних прогнозів нових спалахів вірусних респіраторних захворювань.

Висновки дослідників опубліковані на сервісі medRxiv.

Співробітники Відкритого університету Нідерландів та Медичного центру Еразмус заявили, що одні лише метеорологічні фактори та супутні явища не передбачають сезонність епідемій грипу або коронавіруса.

Вчені припустили, що сезонність здатна пояснити пилок, так як цей алерген важливий в активації імунітету і, мабуть, створює биоаэрозоль, що знижує швидкість розмноження вірусів.

Фахівці вивчили сезонні графіки поширення респіраторних захворювань за 2016-2020 роки і порівняли їх з періодами появи пилку в Нідерландах. Потім вони зіставили показники захворюваності на грип на 100 тисяч жителів з щотижневими концентраціями алергену і метеорологічними даними.

В результаті вдалося виявити залежність поширення вірусів від наявності пилку в повітрі: її поява вказувало на кінець сезону грипоподібних захворювань — і навпаки. Залежність була помітнішою після урахування часу інкубації вірусу. Також його поширення уповільнювала сонячна активність. Причому температура повітря, за спостереженнями вчених, не має значення, на відміну від вологості повітря, яка пов’язана із зростанням захворюваності.

Пояснювати поширення вірусу тільки погодними умовами не можна, вважають дослідники. У ВООЗ дотримуються такої ж думки: там заявили, що вплив на організм сонця або високої температури не запобігає ризику захворіти, а коронавірус поширюється незалежно від клімату. А ось пилок і суха погода можуть знищувати мікрокраплі, в яких міститься вірус, таким чином уповільнюючи трохи його поширення.

Група прийшла до висновку, що поява пилку може передбачати закінчення сезону респіраторних хвороб, а сонячна радіація впливає на рівень захворюваності. Автори вважають, що їх дослідження допоможе побудувати модель сезонності захворювання і передбачати його спалаху в майбутньому.

Вони також спрогнозували, що поширення коронавіруса буде знижуватися влітку і рости восени і взимку, коли закінчиться цвітіння рослин. Наприклад, у Нідерландах новий спалах почнеться через 33 тижні після того, як концентрація пилку в повітрі знизиться.