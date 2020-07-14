Українцям підказали, як зменшити платіжки за опалення

Кабінет міністрів може знизити українцям тарифи на опалення.

За словами міністра фінансів Сергій Марченко їх щороку переглядають перед опалювальним сезоном, тоді ж і коригують. На даний момент ринкова ціна газу нижче, ніж закладена в тарифі на опалення.

Відзначається, що якщо така тенденція збережеться і восени, цифри в платіжках можуть зменшитися.

При цьому, як варіант можна заощадити, якщо утеплити багатоповерхівку. В Україні з минулого року працює Фонд енергоефективності, урядова структура, яка фінансується з держбюджету і міжнародними донорами. В середньому на п’ятиповерхову хрущовку – без заміни комунікацій та вікон – потрібно 3,5 млн гривень. Фонд повертає 70% витрат.

Підкреслюється, що звичайна п’ятиповерхівка, побудована ще в радянський час, де взимку було холодно, а влітку – жарко, після модернізації стала як термос.

«Я задоволений. Робота зроблена. І вигляд є, і всередині прохолодніше стало», – сказав один з мешканців будинку.

До того ж, у п’ятиповерхівці стали споживати практично вдвічі менше енергоносіїв. Таким чином, суми в платіжках зменшилися на 35-40% порівняно з попереднім опалювальним сезоном. Минулої осені – буквально за місяць – тут повністю утеплили фасад, а також модернізували систему опалення.

«Дехто навіть сумнівався і не вірили, що можна зробити таке. Ми дуже задоволені», – заявила мешканка будинку Галина.

Зазначається, що вже найближчим часом таку реконструкцію будуть проводити в тисячах будинків по всій країні. Це пов’язано з тим, що в Україні вже щосили працює державний Фонд енергоефективності. З його допомогою енергомодернізацію багатоповерхівки цілком реально провести навіть для зовсім небагатих українців. Даний фонд повертає людям до 70% вартості всіх робіт і матеріалів. Ще частину коштів жителям можуть компенсувати місцеві влади. У зв’язку з цим платити з власної кишені припадає мінімум.

Видання пише, що такі приклади вже є по всій країні. Будинки, які скористалися програмою, в самому фонді називають першими ластівками. Наприклад, у Новояворівську утеплили фасад. Всі роботи обійшлися в мільйони гривень. Таки чином, Фонд компенсував людям близько 3 млн, з районного бюджету будинок отримав ще 400 тисяч гривень.

Однак власникам квартир довелося платити і самим. На перший погляд сума внесків здається чималою – три тисячі грн, але її виплата розбита на багато місяців. Самим головним у цьому є те, що вже цієї зими кожен мешканець став менше платити за опалення. У підсумку люди практично не відчули додаткових витрат.