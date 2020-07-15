Ердоган звинуватив Вірменію в атаках на азербайджанських військових

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у вівторок заявив, що, на його думку, в порушенні припинення вогню на азербайджано-вірменського кордону винні ЗС Вірменії.

Як пише “Інтерфакс-Україна”, про це повідомляє агентство “Анадолу”.

“Туреччина рішуче засуджує атаки з боку Вірменії проти дружнього і братського Азербайджану”, – сказав турецький лідер. За його словами, це була “навмисна атака” на Азербайджан. “Мета полягає в тому, щоб перешкодити врегулювання в Нагірному Карабаху, а також створити нові вогнища зіткнень”, – додав Ердоган.

Він зазначив, що Туреччина буде виступати проти подібних атак на Азербайджан. 12 липня Баку і Єреван звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню і використанні артилерії. За даними Міноборони Азербайджану, бої на вірмено-азербайджанському кордоні у вівторок тривають. За даними Міноборони Вірменії, у боях загинули два вірменських офіцера і два сержанти. У Міноборони Азербайджану заявили про загибель 11 азербайджанських військових за три дні боїв.

За версією Міноборони Азербайджану, підрозділи збройних сил Вірменії на ділянці Товузского району азербайджано-вірменського державного кордону піддали обстрілу азербайджанські позиції артилерійських установок. Разом з тим прес-секретар Міноборони Вірменії Степанян повідомила “Інтерфаксу”, що вдень в неділю військовослужбовці Азербайджану спочатку зробили на автомобілі УАЗ спробу порушення кордону, а потім, використовуючи артилерійський вогонь, спробували захопити опорний пункт. За її словами, з вірменської сторони втрат немає.

Зі свого боку в Міноборони Азербайджану повідомили, що в результаті бою на кордоні з Вірменією загинули троє азербайджанських військових, четверо поранені. У понеділок вранці також повідомлялося про загибель під обстрілом азербайджанського офіцера. 13 липня військові відомства Вірменії та Азербайджану також повідомляли про періодичних обстріл на кордоні.

14 липня в Міноборони Азербайджану заявили про нові обстріли прикордонних азербайджанських сіл з вірменської сторони. Зі свого боку у вірменському Міноборони заявили про обстріл безпілотниками міста Берд на північному сході Вірменії. Дії Азербайджану проти цивільного населення отримають адекватну відповідь, заявила у вівторок прес-секретар МЗС Вірменії Ганна Нагдалян. Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль над територією Нагірного Карабаху та семи районів в результаті конфлікту з вірменським населенням регіону та Вірменією. Режим припинення вогню між Вірменією і невизнаної Нагірно-Карабахської республікою з одного боку та Азербайджаном з іншого боку був встановлений в травні 1994 року.

В даний час переговорний процес йде при посередництві Мінської групи ОБСЄ, створеної в 1992 році для пошуку шляхів мирного врегулювання нагірно-карабахського конфлікту. У неї входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США. Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабахську Республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.