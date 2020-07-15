Поліція в Мінську затримала близько 80 учасників стихійної акції солідарності

На стихійних мітингах з вимогою допустити опозиційних кандидатів до президентських виборів у Мінську почалися затримання активістів та журналістів.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву правозахисного центру «Весна».

В даний час, за даними правозахисників, затримано близько 80 осіб. Серед них є журналісти, в тому числі оператор телеканалу BBC Енді Смайт.

За даними агентства, протестувальники розміщують в мережі відеоролики з невеликими сутичками демонстрантів з ОМОНом. Стихійні несанкціоновані акції в Мінську та інших містах Білорусі почалися після того, як ЦВК республіки відмовив у реєстрації провідним кандидатам від опозиційних сил Віктору Бабарико і Валерій Цепкало.