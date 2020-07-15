Експерти: Путін може не залишитися при владі до 2036 року, незважаючи на «обнулення»

Завдяки нещодавнім змінам до Конституції Росії, Володимир Путін зможе ще двічі балотуватися на посаду президента. Експерти Інституту вивчення зовнішньої політики Філадельфії обговорили, чим це може загрожувати країні-агресору. Про це повідомляє «Голос Америки».

На думку Кріса Міллера, вибраний Путіним спосіб збереження влади на посаді глави держави, найбільш прямолінійний, але може виявитися не самим ефективним, оскільки населенню це може нагадати про застій, про старих радянських диктаторів. Крім того, до 2036 року багато чого може змінитися.

Міллер вважає, що зміни реальні і раніше названого терміну, вони будуть пов’язані з потрясіннями. Такими як економічна стагнація, падіння рівня життя, пандемія COVID-19 і падіння рейтингів

Ключовий фактор, на думку експерта, рівень життя. Міллер нагадав, що, згідно з більшістю прогнозів, цей рівень в РФ протягом кількох років залишиться низьким. Швидше за все, до 2023 року громадяни країни-агресора стануть біднішими, ніж були десять років тому. Загадкою залишається лише те, чи призведе це до збіднення сильному тиску народу на владу.

Той факт, що поки цього не сталося, експерт пов’язує з мобілізацією населення «патріотизмом», яке почалося в 2014 році. До того ж на даний момент ситуація залишається кращою, ніж в 1990-і роки.

Однак, навіть якщо тиск населення буде зростати, невідомо, наскільки сприйнятливим до нього виявиться Кремль, стане піклуватися про поліпшення економічної ситуації, і на скільки він зможе її поліпшити.

Досі господар Кремля не хоче використовувати Фонд національного добробуту, не збирається проводити структурні реформи в економіці. За 20 років не зменшена залежність від цін на енергоносії.

У свою чергу доцент кафедри політології в Університеті Колорадо Сара Вілсон Сохей зазначила, що відразу після «обнуління» термінів Путіна Кремль вдався до репресій проти своїх критиків. Губернатора Фургала і ек-журналіста Сафронова.

«Ми бачили ці два гучних арешту відразу після того, як він провів конституційну реформу, щоб мати можливість знову брати участь у президентських виборах в 2024 році. Я не думаю, що це випадково», — сказав вона.

Але коли настане переломний момент в російській ситуації, експерт сказати не може.