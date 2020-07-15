Після весняних пожеж та літніх дощів зона відчуження ЧАЕС покрилася килимом з квітів

Після рясних дощів у Поліссі земля наситилася вологою і покрилася свіжою зеленню і квітами. Розцвіли навіть ще недавно сіро-чорні місця згарищ.

Про це пише у Facebook прес-служба Чорнобильського заповідника.

Ботаніки таке буяння рослинності називають постпирогенной (послепожарной) сукцессией.

У заповіднику можна зустріти поляни квітучих іван-чаю, чебрецю, мильнянки і цикорію. У заростях іван-чаю пахне медом, гудуть бджоли, літають і повзають різні комахи. Всі поспішають зібрати нектар.

Цього року погода сприяла поліської рослинності: зазеленіли мохи, лишайники, болота наповнилися водою.

Особливо добре цвіте мильнянка. В деяких місцях Чорнобильського біосферного заповідника можна спостерігати майже суцільні поля цього декоративного рослини. Кореневища мильнянки використовують в кондитерській промисловості для приготування кремів і халви. А ще мильнянка незамінна при виготовленні шипучою медовухи. У народній медицині її зрідка застосовують як відхаркувальний засіб при захворюваннях дихальних шляхів, а ще – як сечогінний, потогінний, проносний і поліпшує обмін речовин засіб.