В Україні затримали куратора від РФ з Донбасу, ключового свідка у справі MH17

Працівник Головного розвідувального управління РФ й куратор військового спрямування так званої “ДНР”, ексв’язень Андрій Кунавін, якого на початку липня затримала СБУ, нічого ймовірним ключовим свідком у справі MH17.

Учасники дослідницької групи Bellingcat оприлюднили розшифрування записів розмов затриманого з двома із чотирьох обвинувачених у катастрофі “Боїнга” над Донеччиною, пише “Новинарня” з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Цій особі повідомлено про підозру саме у даній кримінальній справі щодо розслідування збиття літака MH17.

Він брав безпосередню участь у створенні та керівництві “розвідувального управління” “Донецької народної республіки”, – зазначив прокурор ОГП Олександр Банник. В опублікованих СБУ перехоплених телефонних розмовах затриманого звучати прізвища двох російських силовиків, яким слідство у Нідерландах вже висунуло офіційні звинувачення у справі MH17.

Мова про громадянина Російської Федерації Сергія Дубинського, відомого також під позивним “Хмурий”.

За даними групи Bellingcat, яка кілька років розслідує катастрофу, що дзвінки здійснювалися наприкінці 2014-го – на початку 2015 року. Ще один важливий співрозмовник затриманого Кунавіна – Леонід Харченко, єдиний із чотирьох обвинувачених у справі MH17 громадянин України.

Учасник групи Bellingcat Христо Грозев вважає, що арешт куратора може суттєво вплинути на подалі розслідування справи про збиття малайзійського літака в небі над Донеччиною.

“Це – джерело інформації. Він тісно спілкувався з ключовими обвинуваченими. І він знав, що відбувається у їхніх стосунках із московською елітою. Наскільки він вирішував і впливав на рішення, цього ми ще не можемо сказати.

Можливо, просто використовував свої контакти. Але сам факт, що і Дубинський, і Харченко розмовляють із ним, ніби він якась впливова людина… Тому це ключовий свідок, який дасть інформацію про те, що називається “ланцюжком влади”, – стверджує Грозев. За його словами, слідство має довести розслідування до найбільшого високопосадовця, який давши дозвіл на отримання установки “Бук”.

Саме в цьому контексті він буде найважливішим свідком. В Україні Андрієві Кунавіну вже розібрали запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою щонайменше 60 днів без можливості внесення застави. “Наразі ця особа відмовляється надавати будь-які свідчення. Проте якщо він виявити таке бажання, то його обов’язково буде допитано, проведено з ним відповідні процесуальні дії, і його показів буде надана оцінка в кримінальному провадженні саме щодо катастрофи MH17″, – зазначає прокурор ОГП Олександр Банник.