Навчав товаришів по службі берегти своє життя: названо ім’я військового медика, вбитого окупантами на Донбасі

У мережі з’явилася інформація про військовому медика, який загинув під час засідки терористів, коли намагався врятувати пораненого бійця.

Згідно з інформацією, опублікованою його знайомими в соцмережах, полеглого героя звуть Микола Илин («Естонець»).

«Mikola Ilin, він наш, українець … Не тільки тому, що він жив у Білій Церкві, де повинен був одружитися … Але й тому, що не будучи українцем, любив Україну понад усе … Більше, ніж багато хто в вишиванках, які б’ють себе в груди, намагаючись переконати інших у своєму патріотизму … І загинув, захищаючи Україну від окупантів, надаючи медичну допомогу і рятуючи свого пораненого побратима «, — пишуть побратими українського медика.

«Нехай здохне кожен, хто прийшов на нашу землю з війною. .За все наше горе і біль. За наші печаль і страждання… за весь цей пекло», — щиро бажають ворогові автори посту.

Читачі сторінки щиро співчувають нареченій військового і висловлюють свої почуття з приводу його смерті.

Інформацію про те, що 13 липня в засідці окупантів загинув військовий медик, який служив у 137-му окремому батальйоні морської піхоти Микола Илин, підтверджує на своїй сторінці та Наталія Мохонько.

«Коли наш „Естонець“ проводив заняття, то вчив хлопців обачності, вчив в першу чергу берегти своє життя, тому що тільки так можна допомогти тому, хто не впорався і не вберігся. Ваша аптечка — твоє життя, життя товариша, в його аптеці! Ми разом багато кілометрів проходили по передньому краю … і в небезпечних місцях він змушував мене бігти, то повзти, то йти в обхід … а я завжди жартувала, що з його рюкзаком (був укомплектований на 200% і дістався тим тваринам) ми в будь-якому випадку залишимося живі», — написала вона.

За словами Наталії, Микола — був небайдужим, ініціативним, мотивованим, щирим і чесним людиною. Не будучи українцем, він вважав справою честі воювати проти нахабного російського агресора!

«Він був ЛЮДИНОЮ!» — зазначає користувачка Facebook. Її думку поділяють читачі сторінки.

Нагадаємо, що 13 липня на евакуацію загиблого під Горлівкою розвідника вирушила група у складі дев’яти військовослужбовців, однак вони потрапили в потрійну засідку. В результаті обстрілу загинув медик і двоє бійців отримали поранення. На наступний день, 14 липня стало відомо, що терористи «ЛНР» викрали тіло українського військового, який загинув близько Зайцево. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі має ознаки військового злочину. Прокуратурою Донецької області почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.