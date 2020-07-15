В роботі WhatsApp стався глобальний збій

Масові проблеми в основному спостерігаються в Північній Європі, хоча збій не обійшов і інші регіони.

В роботі месенджера WhatsApp стався глобальний збій. Про це в понеділок, 14 липня, повідомляє портал Downdetector.

Проблеми почалися близько 22.00 за київським часом. До 22.19 на сайті було вже понад 4,6 тисяч повідомлень про збої в роботі WhatsApp.

Більшість повідомлень стосувалося втрати зв’язку, користувачі також скаржилися на неможливість відправляти та отримувати повідомлення.

Варто зазначити, що робота WhatsApp порушується із завидною регулярністю. Причому часто одночасно з цим месенджером починають давати збої Instagram і Facebook.