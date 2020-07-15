Вчені з’ясували, що відбувається з людиною під час смерті

Психологи з канадського Університету Британської Колумбії проаналізували, що відбувається з мозком людини, коли вона помирає.

Про це йдеться в публікації наукового звіту в журналі Nature.

Вчені припускають, що у людей можуть зберігатися деякі когнітивні функції і навіть слух. Нові дослідження з Університету Британської Колумбії (UBC) свідчать про те, що люди, які не реагують на чутливість, можуть почути навіть години, перш ніж померти.

У дослідженні брали участь вісім пацієнтів у хоспісі, які виконували завдання на слух, коли вони ще відповідали. П’ятеро з них повторили завдання після втрати свідомості.

Можливо, найцікавішим і найменш вивченим полем для наукових досліджень є смерть людини.

З давніх часів людей цікавило, що буде відбуватися у кінці їхнього життя, які думки і відчуття у них будуть в цей момент, як довго при цьому зберігається свідомість тощо.

Через відсутність багатьох емпіричних даних і не до кінця дослідженого поняття «свідомість», поки багато наукових гіпотез складно або навіть неможливо перевірити.