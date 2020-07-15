В небе над Краматорском пролетела горящая комета Neowise (фото)

Космический объект на небе можно увидеть невооруженным глазом.

Житель Дружковки Донецкой области Сергей Чабар сфотографировал комету Neowise, которая пролетает рядом с Землей.

Астрономы назвали это событие самым большим за последнее десятилетие. Фотографию небесного тела мужчина опубликовал на странице в Facebook.

По информации автора, фото сделаны без помощи специальной аппаратуры, снимки удались благодаря телефону на штативе.

“ISO – 100, выдержка – 16s (или) 32s”, – написал в комментариях к записи Сергей Чабар.

“На прошлой неделе комета прошла критическую точку: она пережила свое максимальное сближение с Солнцем 3 июля, выдержав сильный жар нашего светила и не разрушившись, как часто это происходит с другими кометами. С 12 по 23 июля она будет видна уже в вечернее время – это происходит вследствие удаления от Солнца и приближения к Земле”, – сообщили специалисты-астрономы.