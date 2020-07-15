Президент підписав закон про списання боргів на оптовому ринку електроенергії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії». Парламент схвалив законопроект 17 червня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента. Метою закону є повне погашення заборгованості, яка утворилася на оптовому ринку електроенергії. Документом передбачається погашення заборгованості шляхом застосування процедури взаєморозрахунків, переведення боргу та відступлення права вимоги, погашення (списання) заборгованості коштом коштів держбюджету.

Реалізація закону сприятиме завершенню відповідного етапу впровадження нового ринку електричної енергії та розв’язків язання проблем фінансового стану підприємств – учасників ринку електроенергії.