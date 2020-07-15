Головний акушер Моз обзавелася нерухомістю на 1 млрд. Це збіглося за часом з публікаціями про народження синів у Аліни Кабаєвої

Головний акушер-гінеколог Моз Лейла Адамян і її дочка стали власниками елітної нерухомості в центрі Москви, з’ясував The Insider. Придбання дорогих об’єктів співпало з планованою вагітністю Аліни Кабаєвої, яка, за інформацією журналістів, народжувала в столичному медичному центрі під наглядом Адамян. The Insider не виявив у Адамян джерел доходів, які могли б пояснити раптове збагачення.

Про передбачуваних пологів Аліни Кабаєвої в травні минулого року опублікував замітку сайт газети «Московський комсомолець», проте незабаром матеріал зник із сторінок видання. Представники російської влади відмовилися коментувати це повідомлення, зазначав: «Голос Америки».

Британська газета Daily Mail написала, що перед розміщенням Кабаєвої в московському медцентрі весь поверх звільнили від інших пацієнтів. Тоді ж російський журналіст Сергій Канів з посиланням на свої джерела повідомив, що Кабаєва «народила двох хлопчиків». За інформацією Канева, пологи відбулися 7 травня минулого року у Національному медичному дослідницькому центрі акушерства, гінекології та перинатології ім. В. І. Кулакова: «Понагнали фсошников, обнюхували кожен кут, половину медперсоналу вигнали з пологового відділення. Пологи приймав якийсь відомий світила з Італії, а асистував йому директор Центру академік Геннадій Сухих».

У цьому ж Центрі працює і Лейла Адамян — головний акушер-гінеколог Росії. 23 травня 2019 р., через пару тижнів після передбачуваної дати пологів, Володимир Путін нагородив Адамян орденом «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня.

У тому ж 2019 року, як з’ясував The Insider, Лейла Адамян купила нежитлове приміщення площею 774,6 м2 у будинку № 15 на вулиці Велика Якиманка (РК Mon Cher). Володіння головної акушерки країни розташовані на першому поверсі, призначеному під офіси та торгові приміщення. Зараз там працюють мережа нігтьових студій N. A. I. L. S Russia, банкетний зал The Great Hall Якиманка, салон меблів Henge та ательє пошиття чоловічих костюмів Tailor Suit.

Один квадратний метр торгової площі в Mon Cher варто 1,068 млн рублів. Відповідно, ринкова ціна нерухомості Адамян — близько 827 млн рублів. На здачі площ, виходячи з розцінок на оренду, вона може заробляти близько 66 млн рублів на рік.

Однак, судячи з того, що Адамян відкривала The Great Hall, саме це простір для проведення заходів (весіль, фуршетів тощо) і функціонує на приналежному їй об’єкті.

Крім того, згідно з наявною у The Insider виписки з Росреестра, апартаменти в тому ж клубному будинку придбала дочка акушерки Агнеса Осипова. Їй належать 266,4 м2 вартістю (за ціною 750 тисяч рублів за метр) близько 200 млн рублів.

Таким чином, загальна вартість нерухомості Адамян і її дочки у Mon Cher перевищує мільярд рублів. Торгові площі купувалися акушеркою в січні 2019 року. В цей час Аліна Кабаєва — якщо вірити інформації про її пологи — повинна була бути приблизно на п’ятому місяці вагітності. Апартаменти Осипова купила в червні 2019 року, вже після передбачуваних пологів.

Незважаючи на свій солідний (71 рік) вік, Адамян є практикуючим лікарем. На спеціалізованих сайтах можна зустріти такі відгуки про її роботу: «Лейла Володимирівна викликала довіру, була привітна і уважно за ті 5 хвилин, які були мені виділені», «Лейла Володимирівна — лікар від бога! У той же час гарна, інтелігентна жінка, з неймовірною енергетикою». Є, втім, і негативні коментарі: «Лікар не відповідає на питання, тому що вже чекає наступний пацієнт. Гроші, викинуті на вітер», «Адамян приймає не кожен день. Я приїхала дуже рано з іншого міста, щоб потрапити до неї. Була четвертою. Але сама Адамян запізнилася на 3 години. Люди обурювалися таким зневажливим ставленням, деякі просто пішли».

Дочка акушерки Агнеса Осипова очолює виробництво морозива «Баскін Роббінс» в Росії. Частка в цьому бізнесі дісталася сім’ї 10 років тому у спадок і в результаті судового спору з першою дружиною покійного директора підприємства Юрія Абрамяна.

Могли Адамян і Осипова дозволити придбання дорогої нерухомості на доходи від виробництва морозива? Навряд чи. За інформацією ФНС, чистий прибуток АТ «БРПИ» (юрособа «Баскін Роббінс» в Росії) за минулий рік склала всього 31,8 млн рублів. Найвдалішим за останні роки був для компанії 2017 рік — 47 млн рублів. До того ж бізнес належить родині акушерки не повністю.

Є у Адамян і Осипової та інші активи, але вони ще менш прибуткові. ТОВ МЦ «СВІТУ» (гінекологічна клініка) запрацювало лише 8,4 млн рублів за рік, а ТОВ «Гінекологія 2000» та ТОВ «Інновації» мають нульові доходи. Також Осипова очолює АТ «Айс-Кріми Ритейлинг» з річним прибутком у 6 млн рублів.

Агнеса Осипова відома не тільки як дочку Адамян і обличчя американського морозива в Росії, але і в якості довіреної особи Сергія Собяніна. Правда, недооцінити її внесок у перемогу Собяніна на виборах мера складно: агітаційний ролик на YouTube з участю Адамян на момент підготовки цього матеріалу набрав всього 78 переглядів.

Осипової належить автомобіль Chevrolet TrailBlazer 2005 року випуску. Адамян, як вдалося встановити The Insider, пересувається на Mercedes-Benz S 450 Maybach 4MATIC 2018 року випуску, цей автомобіль записаний на АТ «БРПИ».

Осипової разом з її дітьми також належить відносно недорога квартира (77,6 м2) біля метро «Університет» (Ленінський пр., 74). Є житлоплощу і солідніше: 139 м2 за 60 млн в ЖК «Сузір’я капітал» (Шаболовка, 23). Також їй належать 23 сотки в селі Таганьково Одінцовського району. Лейла Адамян, крім дісталася від чоловіка у спадщину квартири на вулиці Брянської, володіє маєтком в селі Успенське Одінцовського району, у філії ДПК «РАНІС» — кооперативі працівників науки і мистецтва.

Ні один із старих об’єктів, знайдених The Insider у Адамян і її дочки, перед придбанням нової нерухомості проданий не був. Отже, цей варіант походження коштів також виключено. Офіційний дохід Лейли Адамян, згідно його декларації за 2018 рік, становить 32 млн 750 тисяч рублів. Це в 25 разів менше вартості тільки одного придбаного нею приміщення у Mon Cher. Дізнатися, на які кошти була куплена дорога нерухомість і пов’язано раптове збагачення лікаря з передбачуваними пологами Аліни Кабаєвої, у самій Адамян не вийшло. «Не буду я відповідати ні на які питання», — заявила вона в телефонній розмові з The Insider.

У Кабаєвої, за даними ЗМІ, є ще один син, народжений у 2015 році. У тому ж році друзі Путіна Петро Колбін і Геннадій Тимченко переписали на бабусю Кабаєвої кілька елітних квартир.