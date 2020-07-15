Спалах коронавірусу в психлікарні Одеської області: з’єднання ясувалися подробиці

Коронавірус до Одеської обласної психіатричної лікарні №2 села Олександрівка приніс співробітник установи, який заразився в побутових умовах.

Про це повідомляє “Слово і Діло” з посиланням Українську службу інформації.

«Серед тих, хто захворів – п’єр ятеро медпрацівників і сім пацієнтів. Всі пацієнти – люди похилого віку. Двох у дуже важкому стані доставили до лікарні «водників», зараз вони на апаратах штучної вентиляції легенів.

Сама ж лікарня закрита на карантин. Всіх співробітників і пацієнтів тестують. Всього у тісному контакті з хворими було 37 пацієнтів. Така ж ситуація і з медичним персоналом: це 20 осіб, які знаходилися в тісному контакті з хворими. Вони всі так само пройшли обстеження і знаходяться на самоізоляції», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що першим, хто ймовірно заразився на коронавірус і розповсюдив його в медустанові був медик. Він заразився в побуті та вже інфікований прийшов на роботу, розповіла головний лікар Одеського обласного центру соціально важливих захворювань Світлана Єсипенко. Біля психлікарні чергують поліцейські, а будівлю обгородили сигнальною стрічкою і навіть перенесли зупинку громадського транспорту трохи далі від медустанови.