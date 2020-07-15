На сьогоднішнє ЗНО з географії зареєструвалися понад 130 тисяч учасників

У середу, 15 липня відбудеться зовнішнє незалежне тестування з географії, на нього зареєструвалися понад 130 тис. осіб.

У середу, 15 липня відбудеться зовнішнє незалежне тестування з географії, на нього зареєструвалися понад 130 тис. осіб. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

“Для проходження тесту з географії зареєструвалися 130 939 осіб, для яких створен 8 938 аудиторій у 554 пунктах тестування. Тест налічує 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів”, – йдеться у повідомленні. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено в Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.