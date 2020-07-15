Протести в Білорусі: у Мінську затримали понад 150 осіб

У Білорусі ввечері 14 липня затримували людей, найбільше затримань на вулицях Мінська. Станом на 00.20 середи, правозахисники повідомляють про 150 затриманих тільки в столиці.

Нагадаємо, в різних містах проходять несанкціоновані акції протесту, вони пов’язані з рішенням ЦВК про нереєстрацію Валерія Цепкало і Віктора Бабарика як кандидатів у президенти. Правозахисники, користувачі соцмереж, а також читачі TUT.BY повідомляють, що співробітники ОМОН і співробітники в цивільному часто використовують грубу силу, б’ють людей палицями, ногами і кулаками. Це видно і на фото і відео з місць подій.

Сайт позбавленого акредитації правозахисного центру «Вясна» оновлює список затриманих. Тільки в Мінську за станом на 00.20 середи забрали вже 150 чоловік. Затримання почалися близько 8 години вечора, вони торкнулися і журналістів. Так, на проспекті Незалежності в Мінську затримали кореспондента TUT.BY Олексія Суднікова, але відпустили через кілька хвилин. Затримано на площі Перемоги журналісти «Радіо Свобода» Алеся Пілецький і Андрій Рябчик. Видання відзначає, що обидва малі при собі посвідчення про акредитацію Міністерства закордонних справ.

Після затримання стрім «Радіо Свобода» зупинився. Після 23.00 стало відомо, що журналістів цього видання відпустили.

Одними з перших затримали кореспондентів «Єврорадіо» Михася Ільїна та Артема Майорова. Сайт видання повідомляє, що під час ефіру було чутно, як Ільїн встиг крикнути: «Ми журналісти». Пізніше їх також відпустили. У прямому ефірі затримали і журналістку телеканалу ” Belsat Катерину Андрєєву. Крім того, затриманий журналіст BBC Енді Смайт. У списку затриманих також – ілюстратор і блогер Анатолій Чилік. Він опублікував фото прямо з автозаку. А вісь як проходили затримання на Немизі. Там співробітники ОМОН винесли кількох людей з ресторану і завантажили в автозак.