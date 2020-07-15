СБУ навідалася з обшуками до фігуранта «плівок Єрмака»

Співробітники СБУ провели обшуки в квартирі Сергія Шумського — однією з ключових фігур «плівок Єрмака», оприлюднених нардепом Гео Леросом.

Як повідомляє «Суспільне», у справу, якою займається СБУ, Шумський має статус свідка.

«Знаю особисто всіх, хто був на тих плівках, усіх бачив. З Штанько ми працюємо в одній установі», — сказав Шумський і заявив, що не має відношення до запису плівок.

Він стверджує, що СБУ днями проводила обшуки в його квартирі.

«Проводили обшуки в рамках справи. Тільки чому у нас, а не у фігуранта Єрмака, я не зрозумів. Мені нічого не пояснили», — сказав Шумський

За його словами, історія з відбором кандидатів на посади не передбачала нічого протиправного, оскільки проводилася з подачі братів Єрмаков в якості альтернативи проекту LIFT. Цей проект вже не працював, але в ньому знаходилося близько 3 тисяч проектів, які не розглядалися

«Моя функція була перевіряти кандидатів „на токсичність“, і організовувати графік зустрічей цих кандидатів з Денисом Єрмаком», — зазначив Шумський.