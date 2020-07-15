«Біологічний Чорнобиль»: вчені з Китаю втекли на Захід і розповіли правду про коронавирусе

Китайська влада знали про новий коронавирусе раніше, ніж повідомили всьому світу. Про це в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявила вірусолог з Гонконгу Лі-Мен Янь, яка втекла в США для того, щоб розповісти правду про дії влади на початку епідемії коронавіруса.

Чи-Мен Янь вилетіла в США, заздалегідь підготувавши план втечі. Сама вона вважає, що їй загрожує небезпека. Коли вона вилітала в США, вона усвідомлювала, що її можуть посадити у в’язницю або зробити «зниклої».

Вірусолог розповіла, що була одним з перших учених, які займалися вивченням COVID-19. Її науковий керівник референтної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) доручив їй дослідити випадки захворювання, схожі на коронавірус SARS-CoV-2. За словами вірусолога, експерти ігнорували результати її досліджень, які могли б надалі врятувати життя.

Один вченого з Центру по контролю і профілактиці захворювань 31 грудня повідомив їй, що вірус може передаватися від людини до людини, проте її науковий керівник «тільки кивнув». Пізніше вірусолога нібито просили бути обережніше і мовчати.

Представники ВООЗ відкинули звинувачення у приховуванні інформації. Там зазначили, що Чи-Мен Янь ніколи не працювала безпосередньо на цю організацію. У посольстві Китаю в США заявили, що влада Піднебесної оперативно відреагували на спалах.

Інформацію Чи-Мен Янь підтвердив Стівен Бэннон, який до серпня 2017 року працював на посаді головного стратега Білого Дому (по суті, ключового радника Трампа).

В інтерв’ю Daily Mail він заявив, що ряд вчених з Уханьского інституту вірусології (де, ймовірно, вивчалися ковидо-подібні віруси) в середині лютого втекли на Захід і зараз дають свідчення для ФБР, МІ-6 і інших спецслужб.

«Цей інститут управляється з рук геть погано», — каже Бэннон, натякаючи на проблеми китайців з безпекою.

«Західні уряди збирають все більше доказів, що первісна версія Пекіна, ніби „коронавірус виник на мокрому ринку в Ухані“, невірна», — стверджує Бэннон.

На думку політтехнолога, витік коронавіруса з уханьський лабораторії сталася після ненавмисної помилки в ході експериментів по розробці вакцини від аналогічних хвороб. «Зараз спецслужби США, Британії та Європи продовжують слідство по цій справі… Результати, думаю, будуть шокуючими, — вважає Бэннон.

«В Ухані, очевидно, мав місце „біологічний Чорнобиль“, і його епіцентр — Уханьский вірусологічна інститут. І як і у випадку з Чорнобилем, уряд спочатку намагався приховати трагедію… якби про неї повідомили у грудні, то можна було б врятувати 95% загиблих від ковида та уникнути економічного збитку», — стверджує політтехнолог.

Нагадаємо, коронавірус був вперше зареєстрований у китайському місті Ухань в грудні 2019 року. Пізніше вірус поширився і на інші країни. Підозри на адресу китайських властей висловлював президент США Дональд Трамп. За його словами, влада могла приховувати інформацію про коронавирусе. Він також розкритикував дії ВООЗ під час пандемії і оголосив про припинення фінансування організації. Китай визнав деякі проблеми з відкритістю інформації до початку епідемії, але тільки в Ухані.

Раніше «ФАКТИ» писали, що, за твердженням американських ЗМІ, Китай приховує дані про можливий витік коронавіруса з лабораторії в Ухані.