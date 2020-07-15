ТОП-5 продуктов, которые полезны для печени

Береги печень!

Печень – это один из органов, выполняющих большинство функций в нашем организме: метаболическую, депонирующую, барьерную, экскреторную и гомеостатическую.

Главными “врагами” печени являются вредные привычки, нездоровая пища, отсутствие физических нагрузок.

Медики назвали ряд продуктов, которые помогают улучшить работу печени.

В лимонах содержится огромное количество витамина С, который способствует корректному функционированию печени. Также лимоннай сок содержит антиоксиданты, которые уменьшают воспаление, удаляют свободные радикалы, улучшают способность организма перерабатывать глюкозу.

Чеснок имеет противовоспалительные свойства, которые помогают улучшить работу печени. Продукт содержит аллицин – вещество, которое активизирует очищение печени от потенциальных токсинов.

В составе ябюлок содержится клетчатка, которая содействует детоксикации печени, улучшая ее работу.

Благодаря огромному количеству воды и минеральных солей огурцы способствуют увлажнению организма и выведению токсинов.

Брокколи способствует нейтрализации вредных для печени элементов, таких как алкоголь и лекарственные препараты.