У Білорусі почалися протести після відсторонення кандидатів у президенти від виборів



У столиці Білорусі та інших містах республіки почалися акції протесту проти рішення Центральної виборчої комісії про недопущення до президентських виборів претендентів на пост глави держави Віктора Бабарико і Валерія Цепкало, повідомляє портал Tut.by.

Акції проходять у Бресті, Гродно, Молодечно, Могильові, де кілька десятків людей розігнав ОМОН.

Почалися затримання протестуючих, точна кількість затриманих невідома. Як повідомляє видання “Наша Ніва”, в Мінську міліціонери у штатському під час прямого ефіру затримали кореспондента та оператора “Єврорадіо”.

За інформацією правозахисного центру “Весна”, тільки в Мінську затримані 22 людини, серед них – неповнолітній, п’ятеро журналістів і малює комікси блогер Анатолій Чилік. Затримані також є в Гомелі, Бресті, Солігорську, Бобруйську, Пружанах, передає РБК.



Кадри з Мінська показали в трансляції телеканалу “Белсат”. Під час стріму картинка збилася, були чутні слова журналістки “Я йду, я йду сама”, пізніше камера встигла зняти кадри з машини. У студії телеканалу повідомили, що журналістку “Белсат” Катерину Андрєєву затримали правоохоронні органи.

У Гомелі затримали в ході стріму знімальну групу видання “Сильні новини” – Надю Пужинскую, Юрія Глушкова, Марину Дробышевскую. Людей з майданчика біля цирку розігнали. На питання, чому не можна гуляти, від Омону було отримано відповідь: “Гуляти можна, але не тут”.

Раніше 14 липня ЦВК Білорусії зареєстрував чинного главу держави Олександра Лукашенка кандидатом на виборах президента країни. Крім нього реєстрацію пройшли ще чотири кандидати: співголова об’єднання “Говори правду” Андрій Дмитрієв, екс-депутат Ганна Канопацкая, дружина видеоблогера Сергія Тихановского Світлана і лідер партії “Білоруська соціал-демократична громада” Сергій Черечень.

У той же час ЦВК Білорусі не зареєструвала опозиціонера Валерія Цепкало. В комісії вирішили, що він не зміг зібрати понад 100 тис. достовірних підписів виборців на свою підтримку. Крім того, у декларації про доходи та майно його дружини виявили недостовірні відомості. Раніше Центрвиборчком країни відмовився реєструвати на вибори і колишнього голови правління “Белгазпромбанка” Віктора Бабарико. Голова комісії послалася на помилки в його декларації і на участь у його кампанії іноземної організації.

Сам Віктор Бабарико разом зі своїм сином Едуардом, який був керівником його виборчого штабу, укладені під варту. Їм пред’явлені звинувачення у відмиванні грошей, ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі та у дачі хабара. Також в рамках розслідування затримано ще близько 20 осіб, у тому числі топ-менеджери банку, який Віктор Бабарико очолював майже 20 років.

