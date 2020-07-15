У США вакцина від COVID-19 пройшла успішні випробування на людях

Потенційна вакцина від коронавіруса mRNA-1273 біотехнологічної компанії Moderna із США пройшла успішні випробування на людях.

На ранній стадії досліджень вона викликала сильну імунну реакцію у всіх 45 пацієнтів, повідомляє CNBC. Після оприлюднення цих даних акції компанії підскочили більш ніж на 16 відсотків.

В ході випробувань пацієнти справили нейтралізуючі антитіла, які, на думку вчених, є важливими для формування імунітету від нової коронавирусной інфекції. Оцінка термінів збереження імунних реакцій ще триває.

Учасників випробувань ділили на три групи, кожна з яких отримала відповідно по дві дози 25, 100 або 250 мкг вакцини.

«Після двох щеплень вакцина викликала сильний імунну відповідь у всіх учасників всіх груп», – заявили в компанії.

Крім того, рівень нейтралізуючих антитіл у пацієнтів групи, яка отримала 250 мкг дози, був у чотири рази вище, ніж у пацієнтів, які вже вилікувалися від COVID-19.

В цілому учасники випробувань mRNA-1273 перенесли добре, проте більше ніж половина повідомила про легких або помірних симптомах, включаючи втому, біль у м’язах або біль у місці ін’єкції.

Наступний етап випробувань вакцини на людях планують почати 27 липня. Тоді 30 тисяч чоловік двічі отримають по 100 мкг потенційної вакцини: у перший день випробувань і ще через 29 днів. При цьому деяким з пацієнтів будуть давати плацебо. За учасниками випробувань будуть спостерігати протягом року.