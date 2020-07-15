Україна може забрати Крим у Путіна: генерал озвучив сценарій

Голова Служби зовнішньої розвідки України (2005 — 2010) Микола Маломуж, раніше попереджав про загрозу захоплення Росією частині Херсонської області, стверджує що в питанні з поверненням Криму українській стороні слід бути «більш гнучкою».

«Путін уперся. Каже, що тема Криму для нього закрита, і він ні з ким обговорювати не має наміру. Але я думаю, що в перспективі до теми Криму в переговорах з Путіним можна буде повернутися. Настане час, коли півострів для Росії буде економічно невигідний і фінансово непідйомний», — заявив генерал в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ».

На його переконання, якщо ставити питання про повернення анексованих територій, що називається, ребром, то господар Кремля ні за яких умов не піде на його розгляд — це стане потужним ударом по його репутації «сильного лідера», «переможця», «збирача російських земель».

«Якщо в кримському питанні дозволити Путіну зберегти обличчя, то, думаю, він може погодитися повернути півострів. Наприклад, запропонувати президенту Росії перехідний період, створити в Криму вільну економічну зону під міжнародним керівництвом і з залученням зарубіжних інвесторів», — зазначив Маломуж і додав, що при цьому Україна продовжить вважати півострів своєю територією, але не буде вживати ніяких адміністративних заходів для констатації цього факту.

«Росія в цей період також зберігає нейтралітет. Я знаю, що Путін був в принципі не проти такого варіанту», — додав генерал.