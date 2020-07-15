Шмигаль і брати Горовые призначили «своєї» людини у Львівську ДАБІ

У Львові призначили нового голову обласної ДАБІ — Гороху Назарія Стефановича. Про це повідомляє експерт Українського інституту аналізу політики та менеджменту (УИАМП) Валентин Гайдай, посилаючись на Telegram-канал Єврейський кравець.

За інформацією Гайдая, його призначення особисто лобіювали «смотрящі» за діяльністю Госгеокадастра і ДАБІ брати Горовые, і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Широко відомі у вузьких колах брати Юрій та Олексій Горовые підминають під себе весь архітектурно-будівельний контроль. 26 червня вони просунули на посаду голови обласної ДАБІ у Львові свою людину — Гороху Назарія Стефановича. », — пише Гайдай.

Також експерт розповів, що Горовые особисто зверталися до чинного прем’єр-міністра Денису Шмыгалю з приводу призначення нового голови ДАБІ у Львові.

Гайдай вважає, що прем’єр-міністр тільки «робить видимість реформи і в той же час допомагає Горовим заповнити ДАБІ своїми людьми, щоб після розпуску вони розповзлися по новим органам».

«Тобто, прем’єр робить видимість анонсованої президентом реформи ДАБІ, а сам під шумок провертає свої схеми. Чекаємо у Шмигаля в декларації нові квартири у Львові і Києві. », — заявив Валентин.

Зазначимо, що брати Горовые ще з часів Януковича були «смотрящими» за діяльністю Госгеокадастра та Державної архітектурно-будівельної інспекції. Зі зміною влади вони також залишилися тіньовими керівниками цієї галузі.