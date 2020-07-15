Камінський, Абрамовський, Баздуганов і чорна каса Госрыбагенства

Новини з Держрибагентства. Дрібний вирішувала Камінський Максим взяв під повний контроль чорну касу з якої сплачуються хабарі, послуги різного роду вирішував і кураторів з силовим органам.

Частиною чорної каси він ділиться з Головатенко та новим міністром екології Абрамовським. Їх завдання зараз щільно зайнятися Держекоінспекцією щоб вона не заважала схематозу в рибній галузі.

З цієї нагоди Абрамовський перейнявся реформою рибної галузі не просто так. Вирішувала Максим Камінський давно збирає данину з рибного флоту, промисловців і браконьєрів, фінансує власні Гошки. Керівник госрыбы Олег Баздуганов залишився без інструментів реального управління рибним агентством.

Його контролює Максим Камінський виконує команди кураторів від СБУ і старших друзів Головатенко та Абрамовського. Камінський просто хамовитий фунт нахабно користується тим, що сидить на гачку Головатенко та СБУ.

Розмір чорної каси в місяць доходить до сотень тисяч доларів. Щоб його збільшити перед Камінським поставлено завдання прибрати незручних рибінспекторів з територіальних управлінь. Для цього він керує Баздугановым як реалізатором затії.

Після звільнення неугодних, не бажають ділитися з корупціонерами, Камінському підкажуть кого посадити на хлібні місця. Зараз Камінський частий гість міністерства куди він всіляко хоче влізти і відбілити свою репутацію гопника.

Треба цього не допустити. Хай всі знають хто він такий.

Автор: Олег Мальцев