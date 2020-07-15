Собчак заступилася за звинуваченого в сексуальних домаганнях Лобкова

Телеведуча Ксенія Собчак заступилася за журналіста Павла Лобкова, звинуваченого в сексуальних домаганнях. У Telegram-каналі вона написала, що вважає те, що відбувається лицемірством, так як, на її думку, все завжди розуміли, що Лобков жартував, а не домагався. Ведуча також виступила за загальне право жартувати з будь-якого приводу.

Собчак повідомила, що довго працювала разом з Лобковим на «Дощ». Після її відходу вони перестали спілкуватися, при цьому, за словами ведучої, Лобков говорив про неї багато поганого.

«Але. Я за справедливість. Паша все що завгодно: алкоголік, любитель перебільшити, фантазер, але він НЕ гвалтівник. І ніколи ним не був», — написала Собчак. Вона додала, що він міг скабрезно жартувати, але все завжди розуміли, що це був «нешкідливий тролінг».

Ведуча зазначила, що вважає важливим відстоювати «загальне право жартувати, тролити, знущатися, ізголяться і саркастично ехидствовать» з будь-якого приводу. Собчак також порахувала, що відбувається з Лобковим — це спроба прихильників «нової етики» копіювати західні тренди: «Спочатку підгледіли на заході, як лінчують Кевіна Спейсі і Джоан Роулінг, а потім вирішили придбати сукню за останньою паризькою модою” і почали лінчувати то Колпакова, то ось тепер Лобкова і багатьох-багатьох інших».

«Дивно, як швидко нібито “прогресивна” громадськість перейняла функції цькування у правоохоронних органів», — зазначила ведуча і назвала те, що відбувається лицемірством.

Раніше журналіст «МБХ Медіа» Олександр Скрильніков звинуватив Лобкова в сексуальних домаганнях. За його словами, Лобков під час стажування намагався його цілувати, чіпав руки, запрошував додому і намагався переконати його в орієнтації. Скрильніков додав, що Лобков приставав і до іншим молодим журналістам.

Про домагання Лобкова також розповів колишній студент факультету журналістики МГУ Володимир Тютюн. Він зізнався, що журналіст продемонстрував йому геніталії під час співбесіди.

Лобков у відповідь на звинувачення в домаганнях повідомив, що був вихований так, що кордони встановлювалися в процесі спілкування. Ведучий визнав, що «прийшла нова етика з її новими визначеннями тілесних кордонів», і підкреслив, що це не виправдовує його дій. Він приніс вибачення тим, кому його поведінку доставило дискомфорт.

Поведінка Лобкова стали обговорювати в соцмережах після кількох оповідань про абьюзе і домагання чоловіків до жінок. В основному звинувачення стосувалися колишніх або нинішніх співробітників ЗМІ.