Джонні Депп розповів про бійки з Ембер Херд

57-річний голлівудський мачо судиться з 34-річною актрисою у справі про домашнє насильство. Джонні Депп і Ембер Херд дали нові свідчення.

Вчора в Лондоні відбулося засідання у гучній справі. Ембер намагається довести, що колишній чоловік завдавав їй тілесні ушкодження. За словами зірки, Джонні запустив в неї мобільним телефоном, після чого на її обличчі залишилися синці.

Працівниця пентхауса, в якому жила пара, заявила, що не бачила слідів побоїв на обличчі дівчини. Трініті Еспарза повідомила, що синці з’явилися через тиждень після від’їзду Деппа. Співробітник служби безпеки будівлі Алехандро Ромеро зазначив, що в цей час до Херд регулярно приїжджав бізнесмен Ілон Маск.

Помічник Деппа Стівен Дейтерса в своїх свідченнях заявив, що насильником в зоряній парі була Ембер. За його словами, вона регулярно піддавала чоловіка «фізичному та емоційному насильству». Актор був «надзвичайно здивований і обурений», коли дружина подала заяву на тимчасовий заборонний ордер. Дейтерса сказав, що ніколи не бачив її з будь-якими травмами. У той же час Стівен визнав, що працював на актора протягом 16 років і залежить від нього матеріально.

Джонні повідомив, що Ембер вдарила його через три місяці після отримання ордера. Вони зустрілися в номері готелю в квітні 2016 року. Актор заявив, що він був у пригніченому стані після «поганої зустрічі» зі своїм новим бізнес-менеджером. Той розповів, що його попередники вкрали $ 650 мільйонів.

За словами голлівудського мачо, Ембер була сильно п’яна. Виконавець головної ролі в сазі “Пірати Карибського моря” запевняє, що дружина напала на нього, коли він читав в ліжку, вдаривши його по обличчю чотири рази. Артист нібито намагався зупинити розгнівану дружину. Депп зізнався, що його лоб «можливо, зіткнувся» з обличчям Херд, коли він намагався «схопити її за руки», щоб попередити удар. Він заперечував намір вдарити її головою. Джонні також сказав, що не міг схопити Херд за голову і вдарити її по обличчю, тому що у нього був зламаний палець і загіпсована рука.

Стівен Дейтерса повідомив, що був стурбований наркозалежністю роботодавця. Він супроводжував актора на приватному рейсі з Бостона в Лос-Анджелес в 2014 році, повідомляє Daily Mail.

Представники Ембер заявили, що під час перельоту Джонні напав на їх клієнтку. Згідно зі свідченнями Херд, чоловік вдарив її ногою в спину, в результаті чого вона впала. За її словами, він також вигукував непристойності в її адресу.

Дейтерса заявив, що з того місця, де він сидів в літаку, він бачив тільки Деппа. За його словами, актор сидів за столом, малював або писав у блокноті, а Херд сперечалася з ним, стаючи все більш агресивною. «Вона була жвавою, а він тихим», – висловився чоловік.