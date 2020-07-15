У Мінську зіткнення з поліцією і затримання протестувальників

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із заявою з приводу відмови влади Білорусії зареєструвати двох кандидатів на пост президента країни – Віктора Бабарико і Валерія Цепкало. За словами європейського політика, такий крок підриває демократичність виборів і обмежує можливості волевиявлення виборців Білорусії. Відмовивши в реєстрації Віктору Бабарико і Валерій Цепкало, білоруські влади не змогли забезпечити політичну конкуренцію, наголошується в заяві Жозепа Борреля.

Увечері у вівторок в Мінську пройшов несанкціонований мітинг на підтримку колишнього банкіра Віктора Бабарико і першого директора білоруського Парку високих технологій Валерія Цепкало. Їм було відмовлено у реєстрації для участі у виборах глави держави в якості кандидатів, які бажали скласти конкуренцію чинному президентові Олександру Лукашенку, який керує країною з 1994 року.

До 20-ї години місцевого часу проспект Незалежності в центрі міста перекрила поліція – до цього моменту на проспекті вже перебували кілька сотень маніфестантів. Як зазначає “Німецька хвиля”, у присутніх не було ні прапорів, ні плакатів з гаслами – вони йшли по вулиці і аплодували. Водії, що проїжджали машин сигналами висловлювали солідарність з демонстрантами. Крім піших учасників протестної акції, на проспекті велосипедистів зібралося багато велосипедистів.

Правозахисники говорять про кілька десятків затриманих. Серед них і журналісти іноземних ЗМІ.

Близько 23 годин відпустили з відділку двоє журналістів Білоруської служби Радіо Свобода. Як повідомлялося в соцмережах, вони були затримані близько 21 години. Всього, за даними Радіо Свобода, увечері 14 липня затримано в Мінську зазнали 72 людини. Ще в декількох містах були затримані кілька протестуючих.