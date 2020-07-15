Дружина затриманого Штанько: На чоловіка намагалися вийти «від Єрмака». Хабар у $100 тис — провокація СБУ

Дружина ймовірного автора «плівок Єрмака» Дмитра Штанько вважає затримання її чоловіка спланованою провокацією. Про це Людмила Бєлєвцова розповіла в інтерв’ю Бабелю.

За її словами, спочатку Штанько в кафе посадили за один столик, після чого пересадили на інший, де і були знайдені гроші. Жінка каже, що представники СБУ з’явилися, коли Штанько разом з іншими затриманими виходив з кафе, при цьому ніяких грошей у нього не було.

«Сбушники повернули їх за столик, сказали, що обшук і нібито знайшли гроші — це була підстава», — зазначила Белевцова.

Він також звернула увагу на те, що співробітники спецслужби приїхали на місце затримання з підготовленими протоколами, в яких були переписані всі купюри.

Серед іншого Бєлєвцова розповіла про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак хотів «домовитися» з Штанько, щоб «зам’яти» справу і розповісти журналістам про «розіграної постановці». При цьому питання обговорювалося не з самим Єрмаком, а з посередником голови ОП.

«Прислали якусь пішака, яка запропонувала умови, але йому відмовили. Але Дмитро розумів, що це була підстава. Вони пропонували розповісти журналістам, що начебто Діма був з Ермаками заодно, що (плівки Єрмака — ред.) — це розіграна вистава, а Ермаки насправді не винні. Дмитру за це вони пропонували не гроші, а піти до них в команду, в політику і сказати, що вони разом це зробили (придумали операцію з плівками — ред.), — розповіла дружина Штанько.